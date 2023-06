Sara Gama esclusa, replica Bertolini: Ho il dovere di fare scelte migliori

BRUNICO (Bolzano) - "Pensate che abbia fatto una scelta così importante a cuore leggero? È stato difficile, ma è il mio ruolo: oltre al diritto ho il dovere di fare scelte che ritengo migliori": così Milena Bertolini, ct dell'Italia donne, ha parlato dell'esclusione di Sara Gama dal gruppo delle azzurre da oggi in ritiro a Brunico per preparare il Mondiale in Nuova Zelanda: "È stata una scelta di carattere prevalentemente tecnico-tattico-fisico. Nella mia idea di calcio che voglio proporre, ci sono altre giocatrici che sono più avanti".