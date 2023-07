Mondiali femminili, Wilkinson decide Nuova Zelanda-Norvegia

La formazione della ceca Jitka Klimkova avrebbe anche l'occasione per raddoppiare al 90', ma Percival fallisce il tiro dal dischetto. Per la Norvegia nulla da fare nonostante il maxi recupero, 10 minuti, e l'ingresso a gara in corso della romanista Haavi, che ha preso il posto di Blakstad al 56', e dell'interista Sonstevold, entrata al 93' al posto di Bjelde. Solo panchina, invece, per l'altra giallorossa Haug.

Mondiali femminili, i prossimi impegni di Nuova Zelanda e Norvegia

Nella prossima sfida, in programma martedì 25 luglio alle 17.30 italiane, la Nuova Zelanda se la vedrà contro le Filippine, mentre la selezione di Hege Riise, lo stesso giorno ma alle 20, sfiderà la Svizzera.

Nuova Zelanda-Norvegia 1-0: tabellino e statistiche