Mondiali femminili, il Canada di Julia Grosso fermato sul pari dalla Nigeria

MELBOURNE (CANADA) - Finisce 0-0 il match del Melbourne Rectangular Stadium tra Nigeria e Canada valido per la prima giornata del Gruppo B della nona edizione dei Mondiali femminili in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto.

Nonostante il risultato, però, non sono mancate le emozioni, con le ospiti che hanno anche fallito un calcio di rigore al 50' con Sinclair. Dura invece 82' la partita della juventina Julia Grosso, sostituita dalla ct Priestman con Prince.

Mondiali femminili, Nigeria-Canada: la partita

Ritmi bassi nei primi 45' con un'occasione per parte. Inizia invece subito forte la ripresa, con Sinclair atterrata in area di rigore da Ordega. Il direttore di gara, la finlandese Lehtovaara, viene richiamata al Var e visionate le immagini indica il dischetto. A incaricarsi della battuta è la stessa numero 12 che si fa però ipnotizzare da Nnadozie, brava a distendersi sulla sua sinistra e parare. Nel sesto degli otto minuti di recupero, grazie all'on field review, arriva anche il rosso per la nigeriana Abiodun, espulsa per un bruttissimo intervento sulla caviglia di Lawrence.

Mondiali femminili, Gruppo B: la classifica e il calendario

Un punto a testa dunque per Canada e Nigeria che si piazzano alle spalle dell'Australia, vittoriosa per 1-0 all'esordio contro l'Irlanda e al comando del Gruppo B. Nel prossimo turno, Julia Grosso e compagne sfidano le britanniche mercoledì alle 20, mentre l'indomani le padrone di casa, allo stesso orario, affrontano le africane.