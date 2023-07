Mondiali femminili, la Svizzera batte le Filippine: decidono Bachmann e Piubel

DUNEDIN (NUOVA ZELANDA) - Alla Svizzera basta un goal per tempo per battere le Filippine nel primo turno del Gruppo A dei Mondiali femminili.

Le elvetiche dominano l’incontro - 75% di possesso palla, nove tiri in porta contro zero - e si aggiudicano la sfida del Forsyth Barr Stadium di Dunedin grazie alle reti di Bachmann (su rigore) e Piubel.

Filippine-Svizzera 0-2: tabellino e statistiche

Gruppo A Mondiali femminili: risultati e prossimo turno

La squadra di Grings aggancia così in vetta alla classifica la Nuova Zelanda, vittoriosa per 1-0 al debutto contro la Norvegia e avversaria delle asiatiche nel prossimo turno in programma martedì 25 luglio alle 17.30. Sempre lo stesso giorno, ma alle ore 20, la Svizzera affronterà invece le scandinave.