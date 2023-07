Mondiali femminili, la Spagna cala il tris con il Costa Rica e ritrova Putellas

WELLINGTON (Nuova Zelanda) - Con il Pallone d'Oro Alexia Putellas ancora a mezzo servizio per un infortunio, la Spagna fa il suo esordio nel Mondiale femminile battendo per 3-0 il Costa Rica. Allo Sky Stadium di Wellington, la compagine iberica chiude la pratica in meno di mezz'ora grazie ad un autogol di Del Campo al 21', ai gol di Bonmati al 23' e Gonzalez Rodriguez al 27'. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per un penalty sbagliato dalle iberiche con Hermoso al minuto 34.

Tris Spagna e si rivede Putellas

Nella ripresa c'è spazio anche per Putellas, in campo dal 77' al posto di Paralluelo. La stella del Barcellona sta recuperando da un infortunio, ma vuole essere protagonista al fianco delle sue compagne in questa avventura di Australia e Nuova Zelanda. Nella classifica del Gruppo C, Spagna al comando con 3 punti in attesa dall'altra partita tra Giappone e Zambia.