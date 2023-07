Mondiali femminili, tris Usa. Ok Inghilterra e Danimarca, manita Giappone

AUCKLAND (Nuova Zelanda) - Gli Usa vincono per 3-0 all'esordio ai Mondiali femminili di calcio, in scena in Australia e in Nuova Zelanda.All'Eden Park di Auckland, la selezione a stelle e strisce ha battuto nettamente il Vietnam grazie alla doppietta di Smith (intervallata da un errore dal dischetto della compagna Morgan) e alla rete della capitana Horan. Nel gruppo E del torneo iridato, gli Usa sono, al momento, da soli al comando, a quota 3, in attesa dell'altro match della prima giornata, ovvero Olanda-Portogallo, in programma domani.