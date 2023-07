Diretta Italia-Argentina ore 8: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Cresce l'attesa per l'esordio dell'Italia alla nona edizione dei Mondiali femminili in programma in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. Le azzurre di Milena Bertolini, alle ore 8 italiane, sfidano l'Argentina nel debutto alla manifestazione intercontinentale. Partire con il piede giusto sarebbe importantissimo - girone a quattro completato da Svezia e Sudafrica, ne passano solo due -. L'Albiceleste, come il resto delle squadre sudamericane, si preannuncia fisica, dal grande temperamento e che fa della corsa e del pressing alto due dei tratti distintivi, sorretta da un reparto offensivo ad alto tasso di intensità. Un avversario da affrontare con l’intelligenza tattica di chi sa che deve fare del possesso palla attraverso la costruzione dal basso la sua via maestra, per poi trovare il varco giusto al momento giusto in una difesa che dovrebbe essere preda abbordabile per il reparto d’attacco azzurro.