Mondiali femminili, la Svezia avverte l'Italia: Sudafrica ko

WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) - Finisce 2-1 la sfida tra Svezia e Sudafrica allo Sky Stadium di Wellington, in Nuova Zelanda. Un match che interessa direttamente l'Italia, nello stesso girone (G). Le scandinave partono con il piede giusto e vincono in rimonta un match molto equilibrato.

A passare in vantaggio, infatti, sono proprio le sudafricane che, a inizio ripresa, al 48', vanno avanti con Magaia . La formazione di Gerhardsson spinge dunque il piede sull'acceleratore e al 65' trova il pari con Rolfo . Quando il match sembra ormai indirizzato verso il pareggio finale, ecco che proprio allo scoccare del 90' Ilestedt , servita dalla milanista Asllani, ribalta il risultato e stende il Sudafrica. Solo panchina per la juventina Sembrant mentre da segnalare la presenza in campo, tra le africane, della giocatrice del Sassuolo Jane.

Olanda-Portogallo 1-0: decide l'interista Van der Gragt

Nel Gruppo E l'Olanda batte il Portogallo. A decidere l'incontro è l'interista Stephanie van der Gragt che la sblocca dopo appena 13'. Bene anche la juventina Beerensteyn, in campo per 87 minuti. Solo panchina invece per la milanista Nouwen. Nel prossimo turno la nazionale di Jonker sarà impegnata contro gli Usa - gara in programma alle 3 italiane di giovedì 27 luglio - mentre le lusitane si giocheranno il tutto per tutto contro il Vietnam - stesso giorno ma alle 9.30 -.

Olanda-Portogallo 1-0: tabellino e statistiche