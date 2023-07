Nuova Zelanda, paura mondiale: fuga dall’hotel e rifugio al ristorante

AUCKLAND (Nuova Zelanda) - La nazionale femminile della Nuova Zelanda è stata costretta ad allontanarsi in tutta fretta dal suo hotel ad Auckland a causa di un incendio. Le giocatrici e lo staff sono state costretta a passare dalle uscite di emergenza e a rifugiarsi in un vicino ristorante. Una volta spento il rogo, sono potute tornare nelle loro camere, mentre un uomo è stato arrestato e accusato di furto con scasso e incendio doloso dopo l'incidente. Il giorno della partita inaugurale, che sempre ad Auckland la nazionale di casa ha vinto contro la Norvegia, c'era stato un grande allarme in città a causa di una sparatoria che ha provocato tre morti e vari feriti. Le autorità hanno quasi subito spiegato che l'episodio non aveva alla base motivi politici o ideologici, non rappresentando quindi alcuna minaccia alla sicurezza nazionale o del torneo calcistico.