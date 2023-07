Girelli gol, assist Boattin: festa Italia! Asse Juve ai Mondiali femminili

AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Cristiana Girelli marchia il debutto dell' Italia al Mondiale femminile segnando la rete che decide il match contro l' Argentina . L'attaccante della Juventus , entrata all'83' al posto di Dragoni, impiega appena 4' per griffare la sfida con un suo marchio di fabbrica: inserimento perfetto su cross dell'altra juventina Boattin e colpo di testa straordinario su cui Correa non può far nulla.

Rete numero 54 in Nazionale per la 33enne di Gavardo che si emoziona per un gol di straordinaria importanza. Iniziare con il piede giusto era determinante e la squadra del Ct Milena Bertolini c'è riuscita nonostante le difficoltà di una partita bloccata e sempre sul filo dell'equilibrio.

Mondiali femminili, Italia-Argentina 1-0: la partita

Occasione per Larroquete dopo pochi secondi. Al 15' Arianna Caruso va in gol ma il guardalinee annulla per posizione di fuorigioco. Identico copione a pochi minuti dal duplice fischio, ma stavolta è Giacinti che, servita da Beccari, parte in posizione di offside: seconda rete cancellata e si va negli spogliatoi sullo 0-0.