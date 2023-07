Giulia Dragoni, record Mondiale con l'Italia: chi è la "piccola Messi"

L'attaccante della Juventus Women era entrata in campo solo all'84', ed è subito riuscita ad essere decisiva. Ma nella storia resta anche la calciatrice che le ha lasciato il posto in campo: Giulia Dragoni.

Giulia Dragoni, record Mondiale con l'Italia

Il motivo per cui Dragoni ha lasciato il segno è la sua carta d'identità: la centrocampista è nata infatti il 7 novembre 2006, ed ha debuttato al Mondiale a nemmeno 17 anni. È la calciatrice più giovane di tutta la kermesse, ma ha stabilito, oltretutto, un doppio record. Infatti non solo è la più giovane di sempre a giocare un Mondiale femminile, ma è, in generale, l'azzurra più giovane ad aver giocato una partita di un campionato del mondo. Il primato femminile risaliva a 31 anni fa, e apparteneva a Rita Guarino, che scese in campo a 20 anni, 9 mesi e 28 giorni. Il record maschile, invece, era detenuto da Giuseppe Bergomi, che esordì nel Mondiale del 1982 (poi vinto) a 18 anni. Chissà che questo record storico non possa essere anche per lei di buon auspicio. Con l'Italia di Bertolini non aveva mai giocato prima dell'1 luglio, quando è scesa in campo in un test pre Mondiale contro il Marocco: tanto è bastato per convincere tutti e guadagnarsi la chiamata alla Coppa del Mondo.