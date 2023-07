Beccari, l'Italia e il debutto ai Mondiali femminili: "È solo l'inizio!"

Tra le protagoniste del match, senza dubbio, Chiara Beccari, attaccante della Juventus Women e nella scorsa stagione in prestito al Sassuolo, e che ha proprio in Girelli il suo punto di riferimento. Appena 18 anni per Beccari, la seconda azzurra più giovane dietro a Giulia Dragoni, con quest'ultima scesa in campo a nemmeno 17 anni e autrice di un doppio record con l'Italia.

Beccari e le emozioni del debutto Mondiale

Intanto l'attaccante bianconera, pupilla di Girelli (la ritiene l'attaccante del futuro), si è tolta l'enorme soddisfazione di giocare per tutti i 90' della gara di debutto dell'Italia. Beccari ha raccontato tutte le sue emozioni in un'intervista ai canali ufficiali della FIGC: "È stato un giorno indimenticabile per me, per Giulia ma anche per tutta la squadra, è stato un successo molto importante, non è stato facile dal punto di vista tattico perché loro erano disposte bene in campo e all’inizio c’era anche un po’ di tensione, poi ci siamo sciolte e siamo riuscite a imporre il nostro gioco. Siamo orgogliose di aver conquistato i tre punti. È stata una serata intensa, ho fatto fatica ad addormentarmi. Avevo molti pensieri, emozioni e tanta felicità. Ho ricevuto tanti messaggi da persone che mi hanno sempre seguita e sostenuta, sono contenta di aver potuto condividere con loro la mia gioia. Devo anche ringraziare la Ct, lo staff e tutta la squadra: in questi giorni mi hanno tranquillizzata dicendomi di ‘giocare semplice’, come so e sappiamo fare. Alla fine è andato tutto bene. C’è stato un bel mix in campo e possiamo dire che è andato tutto bene. Spero sia solo l’inizio di un lungo percorso, sia in questo Mondiale che in generale. Vogliamo dare il massimo nelle prossime due partite per proseguire nel migliore dei modi il nostro cammino. Ci teniamo molto".