Mondiali femminili, il Giappone si concede il bis: 2-0 alla Costa Rica

DUNEDIN (NUOVA ZELANDA) - Il Giappone batte 2-0 la Costa Rica e vola in vetta al Gruppo C dei Mondiali femminili (20 luglio-20 agosto in Australia e Nuova Zelanda). Dopo il netto 5-0 alla Zambia nella gara d'esordio, le nipponiche si concedono il bis e strappano il pass per la fase a eliminazione diretta.