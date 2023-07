Mondiale femminile, Linari: "L’Italia ha cuore e anima"

Quei due brividi lungo la schiena con cui ha lasciato tutti senza fiato lunedì mattina, fermi con un “galletto” a metà tra la tazza di latte e la bocca, per lei rappresentano il concetto di coraggio. Il coraggio di chi anche in un momento di sofferenza sceglie di tenerlo, quel pallone, e non lanciarlo e basta. Il coraggio di chi vuole prendersi la responsabilità di una scelta. Il coraggio di chi sa rischiare.

Coraggio. Ce l’ha scritto negli occhi ogni volta che parla e che gioca Elena Linari. Una che preferisce sempre la critica al complimento - anche di fronte al premio di miglior difensore della stagione 2023/2024 - e che mai è banale in quello che dice. Schietta, a volte dura, in realtà tanto empatica. Come si capisce quando spiega qual è la risposta più importante che l’Italia ha avuto dalla vittoria con l’Argentina: «Che siamo una squadra con un’anima e un cuore e con la voglia di dimostrare il nostro valore. Una sensazione che in azzurro mi mancava da un po’ troppo».

Linari: "Voglio costruire dal basso"

Schietta, appunto. E critica, a volte troppo vista la sua ottima prestazione al centro della difesa: «Non posso dire di essere contenta, voglio la costruzione e quindi quando lanciamo non mi piace, è vero che se l’avversario pressa alto allora può starci, ma è in quei momenti che serve coraggio e anche un po’ più di spensieratezza, forse. Sono invece soddisfatta di non aver subito reti, io non dormo mai serena quando subisco gol. Dopo aver rivisto la gara, quindi, dico che avremmo potuto giocare più la palla». Da qui è ripartito il lavoro verso la Svezia, «abbiamo chiesto specificamente allo staff di intensificare il lavoro come reparto: con Salvai mi trovo molto bene, Di Guglielmo è mia compagna alla Roma e in generale con tutti i difensori si sta creando un buon amalgama che vogliamo continuare a cementare, per sistemare i dettagli. Compreso il portiere, Durante ha fatto un’ottima stagione e sono contenta che stia giocando lei, è molto brava a livello tecnico e lo ha già dimostrato».