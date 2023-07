Mondiali femminili, l'Argentina rimonta il doppio svantaggio: 2-2 col Sudafrica

DUNEDIN (NUOVA ZELANDA) - Finisce 2-2 il match della notte italiana - fischio d'inizio alle 2 - tra Argentina e Sudafrica valido per il secondo turno della fase a gironi dei Mondiali femminili in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda (20 luglio-20 agosto).

Un risultato che fa sorridere l'Italia che, dopo il successo nel finale contro l'Albiceleste firmato Cristiana Girelli, ora si gioca la qualificazione al prossimo turno nella sfida in programma domani (sabato) alle 9.30 contro la Svezia.

Argentina-Sudafrica 2-2: la partita

Alla mezz'ora passa avanti il Sudafrica: la retroguardia sudamericana si fa cogliere impreparata su un lancio lungo su cui si avventa Kgatlana che serve al centro a Motlhalo un pallone solo da spingere in rete. L'assistente alza la bandierina ma interviene il Var e convalida la marcatura. Reazione immediata della Seleccion che colpisce il palo con Larroquette da posizione defilata. Al 66' leggerezza difensiva di Cometti che perde la sfera in uscita sulla pressione di Seoposenwe, palla al centro e per Kgatlana è un gioco da ragazzi firmare il 2-0 sudafricano. Partita finita? Niente affatto. Le giocatrici di Portanova la riaprono al 74' con una splendida sassata dalla distanza di Braun e poco dopo trovano il pari finale con il colpo di testa di Nunez. Al Forsyth Barr Stadium di Dunedin, Nuova Zelanda, finisce 2-2: un'ottima notizia per l'Italia.

Argentina-Sudafrica 2-2: tabellino e statistiche