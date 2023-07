Diretta Italia-Svezia ore 9.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

WELLINGTON (Australia) - Sabato mattina va in scena lo scontro diretto nella seconda giornata del Gruppo G dei Mondiali femminili di calcio tra la Svezia e l'Italia, entrambe vincitrici al debutto. Le svedesi schierano una formazione d'elità nello scenario del calcio europe e non a caso sono al 3° posto nel ranking vantando profili come: Rolfo (campionessa d’Europa in carica con il Barcellona), Blackstenius che le juventine hanno già affrontato nei gironi contro l’Arsenal, ma anche il blocco Chelsea ed Everton. Le parole di Elena Linari in vista del big-match contro la Svezia: "Conosciamo il valore della Svezia e sappiamo che darà una partita molto difficile. Grazie al successo di lunedì abbiamo una visione positiva, dobbiamo continuare a metterci anima, cuore e tanta voglia di dimostrare quanto valiamo. Siamo una squadra giovane e con tanta qualità, ma non dobbiamo fare l’errore di sottovalutare l’impegno".