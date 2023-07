Nouhaila Benzina pronta a fare la storia dei Mondiali femminili: il motivo

Nella gara d'esordio, il Marocco è stato travolto dalla Germania con un perentorio 6-0: Benzina non è stata impiegata dal tecnico Pedros rimanendo in panchina per tutti e 90 minuti. Contro la Corea, sono obbligatori i tre punti per continuare il sogno mondiale.

Hijab, la FIFA revoca il divieto

La FIFA aveva proibito l'utilizzo dell'hijab visto che poteva mettere a rischio la salute delle giocatrici, fino all'inizio di questo mondiale per poi revocare la decisione. Intervistata da Al Jazeera, la Benzina stessa ha dichiarato di essere orgogliosa di poterlo indossare: "Indosso l'hijab da anni e sono molto felice". Convinta della sua decisione, Nouhaila ha sempre giocato con tale indumento nei suoi diversi club e, inoltre, lo indossa in tutti gli allenamenti della squadra marocchina.