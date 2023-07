Mondiali femminili, Svizzera e Norvegia agli ottavi: Nuova Zelanda eliminata

Norvegia-Filippine 6-0, tabellino e statistiche

Svizzera-Nuova Zelanda 0-0, tabellino e statistiche

Colpo Marocco, la Colombia batte la Germania al 97'

Non mancano le sorprese nella seconda giornata del Gruppo H con il primo squillo mondiale della storia del Marocco. La nazionale africana piazza il colpaccio superando di miusra la Corea del Sud con una rete di Jraidi al 6'. Le marocchine tengono aperto il discorso qualificazione complicando il cammino della nazionale asiatica. Al comando del raggruppamento c'è la Colombia a punteggio pieno dopo il successo per 2-1 contro la Germania. Partita dalle mille emozioni con le Cafeteros che passano ad inizio ripresa con Caicedo per poi farsi riprende al minuto 89 con il rigore di Popp. Al 97' è Vanegas a firmare un rete preziosa per le colombiane che vale tre puntiu pesantissimi in chiave qualificazione.

Marocco-Corea del Sud 1-0, tabellino e statistiche

Germania-Colombia 1-2, tabellino e statistiche