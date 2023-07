Mondiali femminili: Australia e Nigeria avanti, out il Canada di Grosso

Altra grande sorpresa ai Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nel Gruppo B viene eliminato il Canada, sconfitto per 4-0 nell'ultima giornata proprio dalle padrone di cada dell'Australia. Nel primo tempo doppietta in apertura di Raso al 9' e al 39', nella ripresa Fowler cala il tris al 58' poi un rigore di Catley al 93' arrotonda il risultato sul 4-0 finale. Eliminato il Canada della juventiuna Julia Grosso che conclude la sua avventura mondiale nella fase a giorni. Passa infatti il il turno la Nigeria a cui basta un pareggio per 0-0 contro l'Irlanda. La lcassifica del girone B si chiude con l'Australia prima con 6 punti, segue la Nigeria con 5 e il Canada con 4. Chiude l'Irlanda con 1.

Giappone e Spagna agli ottavi

Nell'ultima giornata del Girone C, il Giappone ha piegato per 4-0 la Spagna. Gara senza storie allo Sky Stadium di Wellington con le asiatiche avanti per 3-0 già al termine della prima frazione, grazie alla doppietta di Miyazawa e al gol di Ueki. Il poker definitivo arriva poi nella ripresa con la rete di Tanaka. Nell'ultima partita, ininfluente, del Gruppo C, poi, lo Zambia ha battuto per 3-1 il Costa Rica. Giappone agli ottavi di finale come prima classificata, con 9 punti, seguito dalla Spagna a quota 6 (ammessa anche agli ottavi). Eliminati lo Zambia (3 punti) e il Costa Rica (0).