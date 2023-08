Mondiali femminili, Brasile eliminato: Francia e Giamaica agli ottavi

Dopo la dolorosa eliminazione dell'Italia continuano le sorprese al Mondiale di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nel Gruppo F si qualificano per gli ottavi di finale la Francia e la Giamaica, mentre tornano a casa clamorosamente il Brasile e Panama. Nell'ultima giornata la Seleçao femminile non è andata oltre lo 0-0 contro la Giamaica, che passa così come seconda del girone.