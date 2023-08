Mondiali femminili, Spagna ai quarti: 5-1 contro la Svizzera

La Spagna accede ai quarti di finale dei Mondiali femminili di calcio che si sta disputando in Australia e in Nuova Zelanda. Dopo aver superato i gironi battendo agevolmente Zambia e Costa Rica, le spagnole si sono imposte in maniera netta sulla Svizzera con il risultato di 5-1. Fanno tutto le spagnole, che aprono le danze al 5' con Bonmati prima dell'autogol di Codina che all'11' porta il punteggio sull'1-1.