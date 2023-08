Mondiali femminili, Inghilterra ai quarti: Nigeria ko ai rigori. Australia ok

BRISBANE (AUSTRALIA) - L' Inghilterra vola ai quarti dei Mondiali femminili in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda (20 luglio-20 agosto). La Nazionale dei Tre Leoni fatica ma supera ai calci di rigore la Nigeria .

I favori dei pronostici erano tutti dalla parte delle campionesse d'Europa ma le africane hanno tenuto bene il campo costringendo le avversarie a disputare 120' senza riuscire ad abbattere il muro eretto davanti alla porta di Nnadozie.

L'Inghilterra vince ai rigori, Nigeria eliminata

L'Inghilterra resta addirittura in inferiorità numerica all'87' per il rosso rifilato a James. Dal dischetto, tranne Stanway, prima a tirare, le ragazze di Sarina Glotzbach-Wiegman sono praticamente perfette. Fatali per la Nigeria gli errori di Oparanozie e Alozie. Fanno dunque festa le britanniche che ora ai quarti affronteranno una tra Colombia e Giamaica.

Inghilterra-Nigeria 1-0 dcr: tabellino e statistiche

Australia ai quarti: Danimarca ko 2-0

Finisce invece 2-0 il match tra le padrone di casa dell'Australia e la Danimarca. Un gol per tempo, con Foord che la sblocca alla mezz'ora e Raso che archivia la pratica al 70', basta per eliminare la nazionale della milanista Thrige e dell'interista Thogersten. Ai quarti le oceaniche affronteranno la vincitrice della partita tra Francia e Marocco.

Australia-Danimarca 2-0: tabellino e statistiche