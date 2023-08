Mondiali femminili, poker show della Francia. Ai quarti anche la Colombia

La Francia ha battuto nettamente il Marocco ai Mondiali femminili di calcio, in scena in Australia e in Nuova Zelanda, e ha conquistato il pass per i quarti di finale. Al Coopers Stadium di Adelaide, le transalpine si sono imposte per 4-0 grazie a una doppietta di Le Sommer e ai sigilli di Diani (autrice anche di due assist) e di Dali. Nei quarti di finale del torneo iridato le giocatrici della Francia affronteranno le padrone di casa dell'Australia.