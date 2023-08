Mondiali femminili, Inghilterra-Nigeria: James perde la testa, gesto folle

Una vera e propria follia quella di Lauren James, sorella di Reece James, espulsa nel finale del match contro la Nigeria (sul risultato di 0-0) dopo averperso la testa all'87', quando dopo un contrasto di gioco ha calpestato la nigeriana Alozie. L'episodio era sfuggito all'arbitro Borjas ma è stato però segnalato dal Var al direttore di gara che ha così espulso James mandandola anzitempo negli spogliatoi.

James come Beckham nel 1998

Anche nel 1998, durante i Mondiali di Francia, la nazionale inglese si era rirtrovata in inferiorità numerica per una follia di un calciatore: in quella occasione era David Beckham. Nel match contro l'Argentina valido per gli ottavi di finale, la stella dello United scalcio da terra Simeone dopo aver ricevuto un intervento molto fisico dal Cholo. Espulsione diretta per Beckham e match proseguito ai calci di rigore dove i Tre Leoni però furono costretti ad arrendersi: questa volta la storia è stata diversa.