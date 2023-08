La Svezia spegne il sogno Giappone, la Spagna fa fuori l'Olanda

La prima semifinale dei Mondiali femminili in corso di svolgimento in Australie e Nuova Zelanda (20 luglio-20 agosto) sarà Spagna-Svezia . Le Furie Rosse, infatti, hanno battuto 2-1 l' Olanda ai tempi supplementari conquistando così il pass per il prossimo turno. Eliminate le Oranje della juventina Beerensteyn che si arrendono dopo 120' di battaglia.

Succede tutto nel finale di partita, con le ispaniche che passano avanti all'81' con il rigore di Caldentey. Partita finita? Niente affatto: in pieno recupero ci pensa l'interista Stephanie van der Gragt a ristabilire l'equilibrio segnando il suo secondo gol nella manifestazione dopo quello decisivo contro il Portogallo nella fase a gironi. Si va così all'extratime. Al 111' è Paralluelo a siglare la rete che manda in paradiso la Spagna e l'Olanda all'inferno.

Spagna-Olanda 2-1 dts: tabellino e statistiche

Svezia troppo forte: Giappone eliminato

Si interrompe qui, invece, il sogno del Giappone che dopo aver eliminato la Norvegia agli ottavi (3-1) si arrende ai quarti contro gli altri scandinavi della Svezia. Troppo forti le ragazze di Gerhardsson che si portano a casa la sfida con un gol per tempo: apre Ilestedt al 32' e chiude Angeldal al 51'. Le nipponiche avrebbero anche l'opportunità di dimezzare lo svantaggio ma Ueki fallisce il calcio di rigore a un quarto d'ora dalla fine. Il gol arriva, ma troppo tardi, e porta la firma di Hayashi, entrata poco prima al posto di Nagano. La romanista Minami (in campo per tutti i 90'), dunque, abbandona il sogno mondiale che invece continua per la milanista Asllani (uscita dopo 73') e la juventina Sembrant (in panchina).

Giappone Svezia 1-2: tabellino e statistiche