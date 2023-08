Mondiali femminili, l'Australia vola in semifinale: Francia ko ai rigori

Australia in semifinale, Francia eliminata

Nella serie infinita dei rigori (sono stati necessari 20 tiri dal dischetto) decisivo l'errore di Becho dopo che per ben due volte l'Australia ha avuto la chance di piazzare il rigore vincente. L'Australia andrà a caccia della finale sfidando la vincente del match tra Inghilterra e Colombia. L'altra semifinale è Spagna-Svezia. Per l'Australia è la prima qualificazione della loro storia alle semifinali di Coppa del mondo mentre per la terza volta consecutiva la Francia femminile viene eliminata ai quarti di finale della Coppa del Mondo.