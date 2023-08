Rubiales nella bufera in Spagna: oltre al bacio, gesto osceno in tribuna

Continua la bufera in Spagna dopo i particolari episodi accaduti durante i festeggiamenti da parte della nazionale spagnola per la vittoria al mondiale di calcio femminile . E' iniziato tutto dal gesto inaspettato di Luis Rubiales , presidente della Federazione spagnola, che, durante la premiazione, ha baciato la calciatrice Hermoso e poi l'ha abbracciata con grande fervore. Un bacio senza consenso, come confermato dalla giocatrice che ha dichiarato: "Non mi è piaciuto".

Un gesto che ha scatenato le polemiche in Spagna con Rubiales al centro della bufera. Il presidente della Federazione è ora alle strette e non ha partecipato ai festeggiamenti della nazionale femminile a Príncipe Pío, a Madrid, insieme a tutta la squadra. Nonostante le scuse ("Sicuramente ho sbagliato") in un video pubblicato dalla RFEF, la questione è arrivata alle autorità che hanno definito "inaccettabile" il suo comportamento. Per questo, Rubiales ha preferito restare in disparte e non essere con la Nazionale sul palco di Príncipe Pío per festeggiare il trionfo mondiale.

Caso Rubiales, le accuse e il gesto osceno in tribuna

L'ultimo a intervenire contro Rubiales è Miquel Iceta, Ministro della Cultura e dello Sport, che ha dichiarato in un’intervista a RNE: "E' vero che quello a Sydney è stato un momento molto speciale, un momento di grande emozione, ma proprio noi che abbiamo responsabilità pubbliche dobbiamo essere estremamente attenti, perché stiamo dando un messaggio alla società, e il messaggio è l'uguaglianza dei diritti, il rispetto e quindi evitare qualsiasi circostanza che possa essere interpretata in termini di prevalenza. Non si può costringere qualcuno a essere baciato". Inoltre, sui social network, sta girando un video che ritrae un altro particolare gesto di Rubiales durante la finale del mondiale femminile: il presidente della Federazione spagnola infatti esulta in tribuna autorità toccandosi i genitali. Un gesto osceno da parte di Rubiales, condannato da molti.