Bonansea: "Con la Svezia abbiamo sempre faticato. La qualificazione dipende da..."

Dopo il successo della Danimarca contro la Svezia , nella sfida disputatasi venerdì scorso, "la qualificazione ai prossimi Mondiali non dipende da noi, e quando è così le sensazioni sono diverse" rispetto ad inizio ritiro. Barbara Bonansea è intervenuta in conferenza stampa alla vigilia della gara fra Svezia ed Italia, in programma domani a Goteborg, valida per le qualificazioni ai Mondiali femminili di Brasile 2027.

Le parole di Bonansea

"Ovvio che sperassimo in un risultato diverso nell'altra partita, ma questo è il calcio. Siamo pronte ad affrontare la Svezia, la gara è identica a tutte quante le altre, secondo me anzi è più importante perchè giochiamo contro una squadra che abbiamo sempre fatto molta fatica a battere, ed è l'unica che ci ha battuto in questo girone, quindi sarà una partita fondamentale. Ci giocheremo la gara per provare a vincere, e poi alla fine dei 90-100 minuti andremo a vedere cosa sarà successo nell'altra sfida perchè il calcio è imprevedibile, ed a volte ti dà delle sorprese belle".