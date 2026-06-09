Italia, il Mondiale passa dai playoff: 2-2 in Svezia: le azzurre seconde nel girone

Termina con un secondo posto il girone dell'Italia alle qualificazioni per Brasile 2027 (in programma dal 24 giugno al 25 luglio). Al Gamla Ullevi di Goteborg, le azzurre di Soncin vanificano il doppio vantaggio sulla Svezia firmato Oliviero (36') e Piemonte (45') - di Lundkvist (70') e Rolfo (73') le reti del definitivo 2-2 - ma si accomodano comunque alle spalle della Danimarca, che chiude invece al comando del girone 1 grazie al successo sulla Serbia per 4-1. Un risultato che apre ufficialmente le porte dei playoff (sorteggio previsto il 24 giugno) dove la Nazionale femminile è ora chiamata a scongiurare il rischio di una mortificante doppia eliminazione dalla Coppa del Mondo.

Qualificazioni Mondiale Lega A: gli altri risultati

Quanto agli altri risultati della Lega, Germania e Norvegia superano rispettivamente Slovenia (2-0) e Austria (2-1), con le tedesche che chiudono al comando del girone 4 con 16 punti e davanti alle norvegesi che si piazzano dunque al secondo posto con 12 punti. Al via alle ore 21 gli incontri dei gironi 2 e 3: Francia-Irlanda e Olanda Polonia; Islanda-Spagna e Inghilterra-Ucraina.