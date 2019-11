La Juve in casa della Roma: tradizione positiva, ma giallorosse temibili

TORINO - Sarà Roma-Juve il big match della settima giornata di Serie A femminile. E nella sfida del Tre Fontane, in programma domenica alle 12.30 (diretta Sky Sport) in palio non ci sono solo i tre punti, ma anche il riscatto per entrambe le squadre, in seguito ai risultati ottenuti nell’ultimo turno. La Juventus di Rita Guarino arriva al confronto reduce da un pareggio in casa del Milan, avversario tosto, ma che ha acciuffato il gol del 2-2 a pochi secondi dalla fine, beffando Girelli e compagne ormai quasi certe del successo. Ancora più negativo il bottino della Roma, che in casa della Florentia ha perso 2-1 ed è rientrata dalla trasferta toscana con l'amaro in bocca. L’allenatrice Betty Bavagnoli ha parlato addirittura di “bagno di umiltà" a fine gara. Per tutti questi elementi il match del Tre Fontane sarà importante dal punto di vista della classifica e decisivo per il morale. I numeri, alla vigilia, penalizzano le capitoline, non solo perché lo score contro le piemontesi è di zero vittorie e quattro sconfitte (considerando anche il periodo come Res Roma) ma anche perché la Juventus è l’unica squadra affrontata in Serie A contro cui le giallorosse non hanno mai trovato il gol. D'altra parte però, la difesa bianconera dovrà fare buona guardia, visto che nel campionato in corso Bartoli e compagne sono rimaste a secco di reti nella partita inaugurale, ma poi sono andate a bersaglio nelle successive cinque. E soprattutto perché nessun team conta più giocatrici con almeno due gol all'attivo in questa competizione rispetto alla Roma: Serturini, Thomas, Bonfantini e Bernauer. Statistiche ed esperienza da una parte, crescita e voglia dall’altra: domenica al Tre Fontane, c’è aria di una grandissima sfida.

La Juve punta su Cernoia, cuore pulsante del gioco bianconero

Nelle prime sei giornate di campionato, la centrocampista bianconera Valentina Ceronia ha confermato il ruolo di primissimo piano negli equilibri di squadra: è lei la regista in mezzo al campo, è lei che nell'arco dei novanta minuti mette ordine e scandisce i tempi della manovra di gioco, è lei che rifinisce e monopolizza ogni calcio piazzato. Non potrebbe essere diversamente per una giocatrice titolarissima in Azzurro e protagonista assoluta di una carriera brillante. Alla vigilia del match con la Roma, la ventottenne ha ripercorso le tappe della sua crescita professionale: “La svolta è stata al Brescia. Lì c’era la pretesa di vincere perché si stava costruendo una squadra importante. Ho vinto 3 scudetti, 3 Coppa Italia e 2 Supercoppa, e sono arrivata ai quarti di Champions League. Ricordo poi lo spareggio vissuto da avversaria essendo passata alla Juve contro le ex compagne, una delle gare più emozionanti. L’ultimo calcio di rigore di quella sfida lo tirai io e mi pesò”. Oggi Valentina Cernoia è uno dei cardini della Juve di Rita Guarino, e ha già dimostrato di rappresentare una delle pedine più determinanti dello scacchiere bianconero.

Nella 7a di Serie A il Milan ospita il Sassuolo e la Fiorentina sfida l'Hellas

Il settimo turno di campionato rappresenta un'occasione soprattutto per il Milan e per la Fiorentina, oggi seconda e terza forza in classifica. Le prime a scendere in campo saranno le rossonere di Ganz, che alle 12 di domani proveranno a conquistare tre punti contro il Sassuolo dopo i due pareggi con le bianconere e le viola e a salire momentaneamente in vetta, nell'attesa del match clou di domenica tra Juve e Roma. La Fiorentina di Cincotta, che ospiterà l'Hellas Verona alle 14.30 di domani e tenterà l'aggancio provvisorio in vetta, a quota 16. Il programma di domani si completerà con la sfida tra Inter e Tavagnacco e quella tra Orobica Bergamo e Pink Bari. Domenica invece, oltre alla super sfida del Tre Fontane, alle 14.30 andrà in scena il derby toscano tra Empoli Ladies e Florentia San Gimignano.