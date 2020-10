Ko della Fiorentina, il big match tra Milan e Juve vale il primato

VINOVO - Dopo il risultato della Fiorentina nell'anticipo di Serie A del sabato Milan e Juventus lunedì scenderanno in campo con una certezza in più: i tre punti varranno il primato in solitaria in campionato. Dopo 10 gare interne da imbattuta infatti, la squadra di Cincotta è caduta contro il Sassuolo di Piovani - uscito dal "Bozzi" di Firenze con un netto 3-1 firmato due volte da Dubcova e dalla stellina maltese Bugeja - perdendo l'occasione di portarsi al primo posto a quota 12 e attendere il risultato del posticipo di lusso di lunedì sera. L'opportunità ora è nelle mani di rossonere e bianconere, uniche due formazioni che guidavano la classifica di A a punteggio con la squadra toscana dopo le prime tre giornate di campionato. Nelle altre due sfide, andate in scena alle 12.30, successo 2-0 della Roma sull'Hellas Verona (reti di Serturini e Lazaro) e pareggio 1-1 tra Napoli e Inter (Bartonova per le nerazzurre, Hjohlman per le campante). Domenica 4 ottobre in programma Pink Bari-Empoli Ladies e San Marino Academy-Florentia San Gimignano, ma gli occhi sono puntati sulla partita di cartello tra Diavolo e Vecchia Signora che si disputerà tra poco più di 48 ore. Queste le probabili formazioni che potrebbero scendere in campo a San Siro alle 20.45 di lunedì:

MILAN (4-4-2): Korenciova; Bergamaschi, Fusetti, Agard, Tucceri; Conc, Rask, Mauri, Grimshaw; Dowie, Giacinti.



JUVENTUS (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Galli, Zamanian; Bonansea, Girelli, Cernoia.