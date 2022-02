Juve, ko a sorpresa con l'Empoli: è la prima sconfitta dopo 54 partite

Prima sconfitta dopo 54 partite per la Juventus di Montemurro, che perde 2-1 a Empoli e incassa la prima sconfitta stagionale. Il primo tempo è praticamente tutto di marca azzurra. L'Empoli ha un ottimo approccio alla gara e va in vantaggio dopo soli nove minuti: Monterubbiano entra in area di rigore, supera caparbiamente la difesa bianconera e la mette alla sinistra di Peyraud-Magnin. Le toscane spingono, e al 14' vanno a un passo dal raddoppio con Dompig, che si ritrova sola davanti alla porta ma la sua conclusione è debole. Il raddoppio è solo questione di un minuto: il centravanti olandese – che offre una prestazione di grande sacrificio – si fa perdonare l'errore precedente e disegna un cross perfetto per Prugna che di testa anticipa Nilden e sigla il 2-0. Al 20' la Juventus conquista una punizione dal limite, Cernoia calcia direttamente sulla barriera e parte il contropiede dell'Empoli: Dompig calcia dalla distanza e il meglio che riesce a ottenere è un corner, che Mella si incarica di calciare e la mette in mezzo per Knol, che salta più in alto di tutti ma non centra lo specchio. Sul finale della prima frazione di gioco la Vecchia Signora accelera e prova ad accorciare le distanze, ma Capelletti abbassa la saracinesca e nega la gioia del gol prima a Girelli e Grosso e infine alla svedese Hurtig. Nei minuti di recupero Gama va vicinissima alla rete ma Giovana Maia – che precedentemente aveva sbarrato la porta anche alla dieci ospite – ha i riflessi pronti e salva sulla linea, sul capovolgimento di fronte Monterubbiano mette la quinta, salta proprio Gama in dribbling e arriva dalle parti di Peyraud-Magnin ma fallisce incredibilmente la rete del 3-0.