La Juve incassa il primo ko stagionale, Montemurro: “Dobbiamo reagire”

VINOVO - Dopo una striscia impressionante di 54 partite si interrompe l'imbattibilità in Serie A della Juventus Women, che non perdeva una gara dal 2019. Nella 15a giornata di campionato le bianconere incassano il primo ko stagionale in casa dell'Empoli per 2-1, con le toscane guidate da Ulderici andate a segno con Monterubbiano e Prugna, entrambe autrici di una grande prestazione. Tra le fila della Vecchia Signora – che deve fare i conti anche con le fatiche delle Nazionali e il pochissimo tempo a disposizione per lavorare insieme – positivo l'ingresso in campo di Boattin, subentrata all'11' del secondo tempo in sostituzione di Nilden: il terzino classe 97' trova prima la rete al 77' e conquista, all'81', un calcio di rigore che però Girelli non concretizza. Per la numero dieci bianconera e Cernoia diverse le occasioni nell'arco dei novanta minuti, con quattro tiri in porta effettuati a testa. “Complimenti all'Empoli – commenta Montemurro al termine dell'incontro – Ci hanno messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo e la nostra reazione è stata tardiva. Il calcio è questo, dobbiamo reagire per tornare ai nostri livelli e pensare già alla prossima partita”. L'appuntamento è, infatti, per sabato 5 marzo alle 14.30 al Campo Ale&Ricky di Vinovo con la Roma, che dopo il successo (2-0) contro l'Inter si rimette pienamente in corsa Scudetto a soli tre punti dalla vetta, ancora occupata dalla Juventus. In occasione del big match il centro sportivo di Vinovo riapre le sue porte ai tifosi grazie all'aumento della capienza degli impianti al 75%. L'ingresso è gratuito, ma è obbligatorio prenotare il proprio biglietto.