Serie A femminile, Juventus-Roma per lo Scudetto in diretta tv

VINOVO - Big match al vertice nella 16a giornata di Serie A femminile: sabato 5 marzo alle 14.30, al Training Center di Vinovo, la Juventus di Montemurro sfida la Roma di Spugna per lo Scudetto. Le due formazioni sono rispettivamente la prima e la seconda classe del campionato, in classifica distanti l'una dall'altra solo tre punti. Nonostante il passo falso con l'Empoli, che per la Vecchia Signora rappresenta la prima sconfitta dopo un'imbattibilità durata qualcosa come 54 gare, il passato premia le bianconere che hanno vinto tutti i sei precedenti contro la Roma, compresa la gara di andata che Gama e compagne hanno conquistato in rimonta 2-1 grazie alle reti di Rosucci e Stasková. Juventus (82%) e Roma (81%) sono le due squadre con la percentuale più elevata di passaggi completati in questa Serie A; primeggiano, inoltre, per tiri totali (289 le giallorosse, 277 le bianconere) e nello specchio (112 per le capitoline, al pari del Milan, 108 per le piemontesi). Affamata di gol bomber Cristiana Girelli, che nell'ultima sfida casalinga di campionato contro la Roma ha segnato una doppietta (4-1 il 12 dicembre 2020). Grande stato di forma per Lisa Boattin, il difensore che, fino ad ora, ha partecipato a più reti: sette (tre marcature e quattro assist, due dei quali contro la Roma all’andata). Assente tra le giallorosse, infine, Claudia Ciccotti, che in allenamento ha rimediato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.