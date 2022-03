Serie A, la Juventus a Napoli per difendere il primato

VINOVO - Dopo le gare di andata delle semifinali di Coppa Italia Socios torna in campo la Serie A femminile, con il primo calcio d'inizio della 17a giornata conteso tra Napoli e Juventus, sabato 19 marzo alle 12.30. La Vecchia Signora ha vinto tutti e tre i precedenti contro le campane, segnando esattamente due gol in ogni partita e subendone solo uno in tre match. La formazione partenopea è imbattuta da tre turni di Serie A (2V, 1N) e non registra una striscia più lunga di gare consecutive senza sconfitte nel massimo campionato dal periodo compreso tra gennaio e maggio 2013 (14 in quel caso 7V, 7N). Dall'altro lato, dopo 36 successi di fila, la capolista Juventus ha vinto solo una delle ultime quattro partite di A (2N, 1P), incassando cinque reti in totale, tante quante nei precedenti 17 incontri. In questa sfida si affrontano la squadra con la migliore percentuale realizzativa (la Juventus, 13.7%) e la penultima in questa classifica (il Napoli, 8.2%). Le bianconere inoltre vantano l'attacco più prolifico del torneo (39 reti, 26 più delle azzurre, che con 13 reti all’attivo lasciano alle loro spalle solo il Verona a 6). Tra le giocatrici che hanno segnato almeno due gol in questo campionato, Romina Pinna è quella che ha disputato meno minuti (172). L'attaccante del Napoli ha segnato cinque delle sue ultime sette marcature in Serie A in match casalinghi. Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Valentina Cernoia hanno preso parte a due reti a testa in bianconero contro il Napoli: due gol per la numero 10, un gol e un assist per la numero 11, un gol e un assist per la numero 7, nella sfida d’andata di questo campionato, lo scorso 9 ottobre. Infine c'è Lisa Boattin, il difensore che ha partecipato a più reti in campionato (sette, tre centri e quattro assist).