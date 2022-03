Juve Women, ufficiale: Salvai rinnova il contratto fino al 2024

TORINO - Ora è ufficiale, Cecilia Salvai ha rinnovato fino al 2024. Il difensore della Juventus Women ha accettato la proposta della società e ha prolungato il suo contratto in scadenza forse nel momento peggiore della sua stagione. La calciatrice piemontese sta infatti ancora recuperando da un infortunio subito nell'ultima gara del 2021, ma in questi mesi, oltre a lavorare intensamente per tornare più forte di prima sui campi da gioco, non ha mai fatto mancare il proprio apporto alle compagne impegnate su tre fronti: campionato, dove sono in testa, Champions League, con la sfida al Lione alle porte, e in Coppa Italia, con una finale ipotecata dopo il 6-1 inflitto in trasferta al Milan nel match d'andata. Dopo un rendimento elevato nella prima parte di stagione, il talento della Nazionale ha visto premiare il suo impegno e le sue ottime prestazioni con il rinnovo di contratto per altre due stagioni e avrà così modo di migliorare le sue 92 presenze sin qui collezionate in bianconero, dove era giunta nell'estate del 2017, al momento della storica istituzione della società.