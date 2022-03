La Juve conquista tre punti preziosi a Napoli: in gol Hurtig e Caruso

NAPOLI - La Juventus rialza il ritmo e batte il Napoli in trasferta con un netto e meritato 2-0. Le bianconere conducono il primo match della 17a giornata di Serie A con concentrazione e restano in vetta alla classifica a quota 44 punti . In avvio di gara il primo vero spunto è del Napoli , con Mauri che tenta il gol di testa ma la sua conclusione è debole e per Peyraud-Magnin è tutto molto semplice. L'incontro però lo gestisce e lo sblocca la Juventus al 25': Girelli imbuca per Nildén , la svedese serve la connazionale Hurtig che insacca con il piatto destro e sigla la rete del vantaggio. Le partenopee continuano a fare la loro partita e a chiudere gli spazi con discreto successo, la Vecchia Signora costruisce bene e quando siamo alle battute finali del primo tempo va vicinissima al raddoppio con Boattin . La classe '97, su assist di Grosso , libera un mancino potentissimo su cui Baldi interviene prontamente e manda in corner. Sugli sviluppi è Girelli ad avere una buona occasione, il suo colpo di testa è debole e il Napoli si salva ancora. Allo scadere della prima frazione di gioco tocca poi alle padrone di casa mettersi in mostra con Erzen , che palla al piede arriva nei pressi dell'estremo difensore ospite e su cui Sembrant fa buona guardia e sventa il pericolo in takle.

Girelli donna-assist, Caruso segna e chiude i giochi

Nel secondo tempo le bianconere spingono un po' di più e al 51' Girelli manda alto da posizione ravvicinata. Al 55' Grosso – tra le migliori in campo – semina un avversario dopo l'altro e manda Caruso in porta, con Baldi che devia in angolo. Il 2-0 arriva al 70' proprio con la centrocampista numero 21: Grosso trova Pedersen che passa a Girelli che a sua volta la dà a Caruso, la classe '99 si inserisce in area in perfetto tempismo e la butta dentro. La formazione guidata da Montemurro cresce e la canadese sfiora la sua prima marcatura in bianconero al 77'. Pochi minuti dopo il tentativo del 3-0 è prima di Zamanian e a seguire di Rosucci, entrambe subentrate in corsa. Da qui alla fine la Juve controlla la gara, non concede nulla al Napoli e conquista tre punti preziosissimi in chiave Scudetto, mantenendo a distanza la Roma di Spugna.