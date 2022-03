Monzul, l'arbitro ucraino di Inter-Samp: "Come tornare alla vita normale"

"E' stato come tornare alla vita normale". Kateryna Monzul, l'arbitro ucraino che ha diretto nel weekend la sfida tra Inter e Sampdoria, valevole per il campionato di serie A femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "E' stato emozionante dopo quello che ho visto e ho provato in queste settimane, a partire dal 24 febbraio. Per qualche momento non posso dire che ho dimenticato, ma dentro di me è stato davvero bello ritrovare queste sensazioni". Il direttore di gara ricorda i terribili momenti vissuti in Ucraina. "Per i miei genitori è un momento terribile, sono rimasti a Kharkiv, sono in pericolo così come tutti i miei amici, le persone, i bambini. Una parte del mio cuore è sempre lì con la gente dell'Ucraina", ha raccontato .