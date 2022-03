La Juve sbanca Napoli e prepara lo storico match di Champions. Girelli: “Testa e cuore”

VINOVO - La Juventus vince sul difficile campo di Napoli e consolida il primato in classifica a quota 44 punti e a +5 dalla Roma (39), che invece ha pareggiato in casa, al Tre Fontane, contro il Milan di Ganz. Convincente la prestazione delle bianconere, che anche in vista dell'importante match di Champions League contro l'Olympique Lyonnais (mercoledì 23 marzo alle 18.45 all'Allianz Stadium) ritrovano il loro smalto e controllano il match in casa delle partenopee pungendo le avversarie prima con Hurtig e poi con Caruso. Ottimi gli assist di Nildén e Girelli, che servono su un piatto d'argento le due palle gol per le compagne che devono solo spingere la palla in rete a due passi da Baldi. Per la numero 10 sono ben quattro gli assist in questo campionato, uno in più di quelli forniti in tutta la scorsa stagione di Serie A (tre). Inoltre, contro il Napoli la Juventus ha vinto tutti e quattro i match giocati, segnando sempre due gol (otto in totale) e subendone solo uno. Consistente anche il numero di tiri effettuati nell'ultima gara contro le campane, ben venti. Quanto a Caruso, giocatrice in costante crescita, la classe '99 ha ritrovato il gol in trasferta in Serie A per la prima volta dal 14 novembre 2020, quando era andata a segno contro la Florentia. Infine, cinque delle ultime sei reti di Hurtig in A sono state realizzate nel primo tempo, dopo che quattro delle sue prime cinque marcature nel torneo erano arrivate nella seconda frazione di gioco.