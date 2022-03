Serie A, Juve-Inter per il derby d'Italia al femminile: bianconere a caccia del successo Scudetto

VINOVO - Dopo la notte magica dell'Allianz, la Juventus torna al Training Center di Vinovo e scende in campo contro l'Inter (5a della classe) per dare ulteriore spinta alla sua corsa Scudetto. Il derby d'Italia al femminile è in programma domenica 27 marzo alle 14.30: si tratta del 6° confronto della storia in Serie A per le due formazioni, con le bianconere brave a vincere tutti i cinque precedenti, con un punteggio complessivo di 18-2. La Vecchia Signora – che ha comunicato anche il rinnovo di Lina Hurtig – arriva all'appuntamento dopo l'ennesima iniezione di fiducia europea che l'ha vista battere il Lione 2-1 nella gara di andata dei quarti di finale di Champions, ma nell'incontro valevole per la 18a giornata di A deve ritrovare il successo in casa, avendo pareggiato le ultime due gare casalinghe, 2-2 con la Fiorentina e 1-1 con la Roma. La prossima sarà la 100a partita del massimo campionato italiano per la Juventus: Gama e compagne hanno ottenuto 88 successi fino ad ora, più di ogni altra squadra dopo lo stesso numero di gare giocate nella competizione nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1995-96). Cristiana Girelli ha segnato cinque gol in altrettante presenze contro l'Inter, mentre Gloria Marinelli, grazie alla doppietta ai danni della Sampdoria, puà andare a segno in due impegni consecutivi in A per la prima volta dallo scorso settembre.