La Juve si aggiudica il Derby d'Italia con l'Inter, vincono Milan e Samp

VINOVO - La Juventus fa suo il Derby d'Italia e torna a +5 sulla Roma in classifica, le prime della classe dopo il successo in Champions con il Lione non sbagliano in campionato e battono l'Inter 3-1. La partita di Vinovo, valida per la 18esima giornata di Serie A, parte a ritmi altissimi, ma il primo squillo è delle nerazzurre, che vanno vicinissime al vantaggio al 16' con Karchouni. La francese vince il duello con Gama al limite dell'area, calcia col destro e il diagonale sfiora il palo. Al 26’ la gara si sblocca per le padrone di casa: Cernoia tocca per Boattin su calcio di punizione, il terzino calcia da fuori e il sinistro potentissimo supera Durante tra i pali. L’Inter però non perde coraggio e al 34’ trova il momentaneo pareggio con una bella azione in velocità: Nchout riceve sulla corsia di sinistra, apre il gioco su Bonetti dalla parte opposta e la numero 10 dell’Inter con una prodezza batte Peyraud-Magnin. A inizio ripresa però le undici di Montemurro vanno di nuovo avanti, sempre con Boattin: stop e tiro dal limite per il difensore azzurro e palo-gol che vale il 2-1. Le nerazzurre dell’ex Guarino non demordono ma nel momento in cui sembrano più vicine al pareggio concedono un contropiede fatale: 3-1 per le bianconere, firmato al 69' dalla subentrata Bonfantini, che mette a referto la seconda firma nell’arco di cinque giorni: gol vittoria contro il Lione in Women’s Champions League, sigillo del 3-1 nella sfida di campionato con l’Inter. La Juventus festeggia la 15ª vittoria in questo campionato, torna a +5 sulla Roma seconda e mantiene il primato a quota 47.