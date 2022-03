Juve a un passo dall'ennesimo Scudetto. Boattin: “Ora testa al Lione”

VINOVO - La Juventus batte anche l'Inter e accelera la sua corsa Scudetto: a Vinovo la formazione di Montemurro – alla 100ª partita in Serie A – vince contro le nerazzurre 3-1 e ottiene il primo successo casalingo in campionato del 2022; la precedente vittoria interna era arrivata lo scorso 12 dicembre, contro il Milan di Ganz. Derby d'Italia da ricordare per Lisa Boattin, che si rende autrice di una grande prestazione (l'ennesima) e mette a segno una pesante doppietta personale. Il terzino classe '97 è il primo difensore capace di realizzare una marcatura multipla in Serie A dall'inizio della scorsa stagione. Inoltre, Boattin alla 18a giornata è anche il difensore che ha segnato più reti (5), alle spalle Tucceri Cimini a quota 3. L'altra marcatura bianconera – per le nerazzurre il gol è firmato Bonetti – porta il nome di Agnese Bonfantini, ancora in rete dopo la notte magica dell'Allianz e il 2-1 rifilato al Lione nel match di andata dei quarti di finale di Champions League. Il ritorno sul campo delle francesi è fissato proprio giovedì 31 marzo alle 21.