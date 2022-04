Serie A, Juventus al rush finale: a Vinovo arriva la Samp di Cincotta

VINOVO - Chiuso il prestigioso capitolo Champions League , che ha permesso di raggiungere lo storico traguardo dei quarti di finale, la Juventus fa tesoro dell'importante esperienza europea maturata e torna in campo per il rush finale della Serie A femminile . Dopo il pesante successo nel derby d'Italia contro l' Inter dell'ex Guarino , la formazione guidata da Montemurro ospita la Sampdoria di Cincotta – che nella scorsa giornata ha ottenuto il successo sul Napoli per 1-0 ipotecando la salvezza matematica – domenica 3 aprile alle 14-30, al solito Training Center di Vinovo, con l'obiettivo di consolidare il primo posto in classifica e tenere le giuste distanze dalla Roma . “Dobbiamo essere orgogliose di quello che abbiamo fatto, ma c’è molto da imparare. Siamo un po’ deluse perché abbiamo fatto un grande cammino in Champions ma volevamo di più. Adesso lavoriamo duramente perché vogliamo tornare il prossimo anno ancora più forti. Quindi pensiamo a finire al meglio il campionato”, commenta Sembrant .

Juve-Samp, si riparte dall'1-0 dell'andata

L’unico precedente tra Juventus e Sampdoria in Serie A è quello dell'andata, quando le bianconere si sono imposte per 1-0 grazie alla rete di Cernoia. La Vecchia Signora, fino ad ora, ha vinto tutte le sei gare di A giocate contro squadre allenate da Cincotta. La Juve (che ha disputato 49 sfide interne in campionato) può diventare la prima squadra capace di andare a segno in tutte le prime 50 partite casalinghe nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1995-96). Di contro, la Samp ha vinto cinque degli ultimi otto incontri ed è l'undici che ha la miglior precisione di tiro: il 52% delle conclusioni delle blucerchiate infatti centrano lo specchio della porta; dall’altra parte la Juventus è la formazione con la miglior percentuale realizzativa (13.6%), cioè quella che segna di più in proporzione ai tiri effettuati. Entrambe a referto nella 18a giornata, Boattin e Spinelli sono i due difensori più prolifici dall’inizio della scorsa stagione in Serie A, con cinque marcature a testa.

La Fiorentina sfida l'Inter, il Milan va a Empoli

La 19a giornata di Serie A parte sabato 2 aprile con Pomigliano-Sassuolo alle 12.30, mentre alle 14.30 tocca a Inter-Fiorentina e Napoli-Lazio. Domenica 3 aprile, invece, vanno in scena i restanti tre incontri in programma: il lunch match delle 12.30 vede la Roma sfidare il Verona, e alle 14.30 l'Empoli e la Juventus ospitano rispettivamente Milan e Sampdoria.

Torna la Nazionale, nove le bianconere convocate

La Nazionale Femminile è pronta a tornare in campo per le qualificazioni mondiali. Venerdì 8 aprile (ore 19) le Azzurre faranno il loro debutto al Tardini di Parma per affrontare la Lituania, penultima nel girone e battuta 5-0 nel match d’andata, mentre martedì 12 aprile (ore 17.45) a Thun andrà in scena l’atteso scontro diretto con la Svizzera, che guida la classifica con tre punti di vantaggio sull’Italia.

Per questo fondamentale doppio impegno la CT Bertolini ha deciso di puntare su 26 calciatrici. Ecco la lista:

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Inter), Agnese Bonfantini (Juventus), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (Roma).