La Juve Women batte 3-1 la Sampdoria e torna a +5 sulla Roma

VINOVO - La Juventus batte 3-1 la Sampdoria, risponde alla Roma e si riporta a +5 sulle giallorosse in classifica. Dopo il 7-1 delle capitoline nel match delle 12.30, successo che le aveva portate temporaneamente a -2 dalle prime della classe, la Vecchia Signora risponde con un secco 3-1 sulle blucerchiate di Cincotta, che la riporta a distanza di sicurezza a tre giornate dalla fine della stagione e prima della sosta per gli impegni della Nazionale di Milena Bertolini. A Vinovo, dopo una prima occasione non sfruttata da Tarenzi di testa, il punteggio lo sbloccano le padrone di casa al 28': sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Girelli stacca a perfezione e - complice l'uscita fuoritempo di Ortiz - trova l'1-0. Grazie a questa rete, l'attaccante bianconera diventa la quinta giocatrice a segno in ogni anno solare dall’inizio dello scorso decennio nel massimo campionato. Insieme a lei hanno tagliato questo traguardo solo Tatiana Bonetti, Stefania Tarenzi, Daniela Sabatino e Barbara Bonansea. Proprio Bonansea, dopo tre minuti, sigla il raddoppio bianconero: anche questa volta imprecisa Ortiz, che da corner non trattiene e concede un invito troppo ghiotto all'avversaria. Nella ripresa il copione non cambia e le prime della classe, in controllo del match, arrotondano il parziale al 73': fallo di Spinelli su Boattin, calcio di rigore e Caruso trasforma dagli undici metri. Bargi accorcia le distanze all'83' e due minuti più tardi si divora l'occasione del 2-3. Termina 3-1 per la squadra di Montemurro: tre punti e 16° successo in 19 giornate, con cinque lunghezze di vantaggio sulla seconda a tre giornate dalla fine del torneo. Nel pomeriggio successo esterno del Milan di Ganz, che supera 3-0 l'Empoli e si mantiene terzo a 40 punti.