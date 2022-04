La Juventus blinda il primato, torna al gol bomber Cristiana Girelli

VINOVO - La Juventus risponde presente all'appuntamento con la Sampdoria, vince 3-1 e quando mancano tre giornate alla fine del campionato consolida il primato in classifica a quota 50 punti, a +5 dalla Roma di Spugna, che invece travolge il Verona 7-1. Con il successo sulla formazione di Cincotta, la Vecchia Signora diventa la prima squadra capace di andare a segno in tutte le prime 50 partite casalinghe giocate in A nell'era dei tre punti a vittoria (1995-96). Inoltre, nel match contro le blucerchiate trova la prima marcatura del 2022 bomber Cristiana Girelli, che diventa la quinta giocatrice a segno in ciascun anno solare dall'inizio dello scorso decennio in massima serie (dopo Bonetti, Tarenzi, Sabatino e Bonansea). La numero 10 ritrova il gol in casa, nella massima categoria, dal 25 settembre 2021: tutti i suoi sei centri sono arrivati di testa, dichiaratamente la sua specialità. Le bianconere tornano in campo, per la 20a giornata, il prossimo 24 aprile, dopo la sosta per gli impegni della Nazionale di Milena Bertolini.