La Juve batte 5-1 la Lazio in trasferta, il quinto scudetto è ad un passo

FORMELLO - La Juventus batte 5-1 la Lazio e si avvicina al quinto scudetto di fila, ora distante un solo punto. Le biancocelesti invece retrocedono in Serie B. Nella sfida di Formello, iniziata con 45 minuti di ritardo a causa dell'iniziale assenza dell'ambulanza nei pressi della struttura, la prima fiammata è delle padrone di casa, che centrano una traversa con Ferrandi. All'11° però sono le ospiti a portarsi in vantaggio, con Pedersen che di sinistro batte Ohrstrom tra i pali regalandosi - proprio nel giorno del suo 30° compleanno - il 10° sigillo in Serie A in bianconero. Le padrone di casa non si lasciano scoraggiare e al 28° trovano il pareggio con la solita Visentin, miglior marcatrice nel torneo per le biancocelesti. L'equilibrio si interrompe nella ripresa, quando una doppietta fulminea di Caruso porta la squadra di Montemurro sul 3-1. Le biancocelesti di Catini provano a reagire e a sfruttare i cambi ma le ospiti non abbassano i ritmi e al 64' è ancora Pedersen ad andare a bersaglio, realizzando la prima doppietta in Serie A. Nel finale al tabellino si aggiunge anche Staskova, che sigilla il suo 5° gol in questa Serie A e il definitivo 5-1 sulle biancocelesti.