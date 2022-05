La Juve Women: "Cristiana Girelli è negativa al Covid"

TORINO - "Juventus Football Club comunica che Cristiana Girelli è stata sottoposta a controllo diagnostico (tampone) che ha dato esito negativo e, pertanto, la calciatrice non è più sottoposta a regime di isolamento". Con questo comunicato il club bianconero ha diramato la notizia della guarigione dell'attaccante juventina, che nei giorni scorsi è rimasta in quarantena a causa della positività al Coronavirus e che il 23 aprile ha ricevuto un messaggio speciale dalla società in occasione del suo compleanno.