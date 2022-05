Juve Women, è ufficiale: Sembrant rinnova fino al 2023

TORINO - Linda Sembrant sarà bianconera per un altro anno. La giocatrice della Juve ha infatti rinnovato il proprio contratto, come annunciato sul sito ufficiale del sodalizio torinese: "La storia tra le Juventus Women e Linda Sembrant, cominciata il 15 luglio 2019, continua. Linda ha rinnovato il suo contratto fino al 2023. Tante vittorie, tantissimi momenti indimenticabili e anche qualche momento difficile, superato a testa alta con professionalità e passione. L’avventura di Linda Sembrant in bianconero, fin qui, è stata ricchissima di emozioni. E non finisce qui. La testa è già rivolta ai prossimi obiettivi: il primo è la Coppa Italia, per chiudere alla grande la stagione. Tre scudetti e due Supercoppe Femminili, questo il bottino in termini di trofei, che raccontano tanto, ma non tutto. Poi i momenti difficili, si diceva. Un brutto infortunio l’ha costretta a saltare buona parte di questa stagione: lesione del legamento crociato e del menisco mediale proprio al tramonto della scorsa annata. Non una prova facile da superare, ma Linda si è rimboccata le maniche ed è tornata a dare una mano alle sue compagne. Subito protagonista, subito importante. Come è stato in questi anni e sarà ancora! Congratulazioni, Linda!", recita la nota pubblicata dalla Juve.