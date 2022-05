Ufficiale, Juve Women: Pedersen rinnova fino al 2023

TORINO - Smaltiti i festeggiamenti per l'ennesimo scudetto conquistato, in casa Juve Women è tempo di rinnovi. Dopo il prolungamento di Sembrant è arrivato anche quello di Sofie Junge Pedersen. La centrocampista danese classe '92, arrivata alla Vecchia Signora nel 2018, si lega al club bianconero fino al 2023. Una notizia resa ufficiale dalla nota diramata dal club, nella quale si legge: "Sofie Junge Pedersen è nella storia delle Juventus Women: quel gol segnato all’Allianz Stadium contro la Fiorentina, il primo in assoluto, rimarrà indelebile nella memoria di tutti noi. Uno dei tanti momenti speciali vissuti insieme, e non finisce qui. Sofie, infatti, mette la firma sul futuro: è ufficiale il rinnovo fino al 2023".