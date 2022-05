Serie A femminile, la top 11 della stagione 2021-22

Diede Lemey (POR): Nove i clean sheet collezionati dall'estremo difensore belga durante la Serie A 2021-22, meno solo della rossonera Laura Giuliani (11). Oltre a essere, con Francesca Durante dell'Inter, uno dei due portieri con 22 presenze nel campionato appena concluso, la neroverde classe '96 ha anche parato più di un calcio di rigore durante il torneo, due come Sara Cetinja (Pomigliano).

Amanda Nildén (TD): La giocatrice svedese è uno dei cinque difensori che hanno partecipato a più di cinque marcature nella Serie A 2021-22: sei, di cui una rete e cinque assist. Inoltre, considerando i passaggi vincenti serviti dalle colleghe di reparto solo Linda Tucceri Cimini (7) la precede.

Elena Linari (DC): Fa esattamente quello che chi gioca in difesa deve fare, recupera un gran numero di palloni. Stando ai dati Opta, infatti, la giallorossa ex Fiorentina e Atlético Madrid è il difensore che ha recuperato più volte il pallone in campionato: 143, almeno sei in più di ogni altra calciatrice nello stesso ruolo. In più, la classe '94 è la giocatrice di movimento che ha completato più passaggi, precisamente 1131.

Elisa Bartoli (DC): Due sigilli in 16 presenze per il capitano giallorosso, che insieme alle sue compagne ha portato la Roma per la prima volta in UEFA Women's Champions League. Ben sette le conclusioni di testa: tra le giocatrici dello stesso ruolo solo Elena Pisani della Sampdoria (8) ha fatto meglio.

Lisa Boattin (TS): Perfetta. Boattin è il difensore che nella Serie A 2021-22 ha segnato più gol (6) ed effettuato più tiri nello specchio (10). Inoltre, il terzino sinistro della Juventus (sei reti e quattro assist) è con Linda Tucceri Cimini uno dei due difensori che hanno partecipato ad almeno dieci marcature.

Andressa Alves (CC): Fulcro indiscusso del centrocampo giallorosso, la centrocampista brasiliana primeggia in generale per occasioni create: 59, almeno dieci in più di qualsiasi altra giocatrice. Andressa Alves è anche una delle tre centrocampiste che in campionato ha messo a segno almeno cinque centri e servito altrettanti assist (con Cernoia e Dubcová). Andressa Alves, in queste ore, ha esteso il proprio contratto con il club capitolino fino al 30 giugno 2023.

Kamila Dubcová (CC): Centoquattro tocchi in totale nell'area di rigore avversaria, nessuna come lei tra le colleghe di reparto. Nella Serie A 2021-22, nessuna centrocampista ha preso parte a più marcature rispetto alla ceca classe '99: 13, sette gol e sei assist.

Valentina Cernoia (CC): Sei gol e sei assist per la numero 7 bianconera, con Kamila Dubcová una delle due centrocampiste con più di cinque reti segnate e più di cinque passaggi vincenti serviti durante il torneo. Pezzo forte di Cernoia il gol da fuori area: nessuna giocatrice ne ha segnati più di lei in questa Serie A (3).

Sofia Cantore (ATT): Tra le giocatrici che durante il campionato hanno segnato almeno cinque gol e servito altrettanti assist l'attaccante del Sassuolo (classe 1999) è la seconda più giovane dopo Chanté Dompig dell'Empoli (2001) e quella con meno minuti disputati (1147).

Daniela Sabatino (ATT): È il capocannoniere della Serie A 2021-22 con 15 reti realizzate, almeno quattro in più di qualsiasi altra giocatrice. L'attaccante della Fiorentina guidata da Patrizia Panico è anche quella che ha firmato più marcature multiple (4).

Lindsey Thomas (ATT): Solo Daniela Sabatino (17) ha partecipato a più gol del centravanti rossonero in questo torneo: 15, di cui 10 reti e cinque assist. La francese è, invece, prima per palloni giocati nell'area di rigore avversaria (122, almeno cinque in più rispetto alle altre).